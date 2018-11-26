Согласны ли вы с результатами финала "Танцы со звездами 2018"? Опрос

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"Танцы со звездами 2018": Опрос
"Танцы со звездами 2018": Опрос / 24 канал

В воскресенье, 25 ноября, Украина узнала имена победителей популярного шоу "Танцы со звездами 2018". Ими стали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

В течение 14 недель все пары вдохновенно готовились к каждому выпуску шоу "Танцы со звездами 2018". Эффектные постановки и зажигательные танцы помогали зрителям и судьям определить, кто сойдется в финальном противостоянии на паркете. Леся Никитюк и Максим Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец, Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин стали претендентами на главный кубок проекта.

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Однако, по результатам голосования экспертного жюри и зрителей, победу одержали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Журналисты LifeStyle 24 решили узнать, согласны ли вы с таким результатом шоу "Танцы со звездами 2018".

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 канал
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