Согласны ли Вы с результатами полуфинала шоу "Голос страны 9 сезон"? Опрос

В воскресенье, 14 апреля, в Украине отгремел полуфинал развлекательного шоу "Голос страны 9 сезон". Всего 4 талантливых вокалиста сумели завоевать для себя шанс стать финалистами проекта. В заключительном выпуске за главную победу поборются Оксана Муха, Карина Арсентьева, ,Андрей Хайят и Виктория Олейник.

В грандиозном полуфинале шоу "Голос страны 9 сезон", за возможность стать победителем шоу поборолись Андрей Хайят и Дэвид Аксельрод (команда Тины Кароль), Виктория Олейник и Андрей Карпов (команда Монатика), Виктория Ягич и Карина Арсентьева (команда Потапа), Оксана Муха и Рафи Хейт (команда Дана Балана). Все вокалисты представили эффектные постановки, которые поразили зрителей.

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Однако, по результатам голосования зрителей, в финал шоу прошло всего 4 участника. В частности, Оксана Муха, Карина Арсентьева, Андрей Хайят и Виктория Олейник. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться у читателей, согласны ли вы с такими результатами.