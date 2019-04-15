Согласны ли Вы с результатами полуфинала шоу "Голос страны 9 сезон"? Опрос

89 Читати новину українською
Голос страны 9 сезон: опрос
Голос страны 9 сезон: опрос / www.rbc.ua

В воскресенье, 14 апреля, в Украине отгремел полуфинал развлекательного шоу "Голос страны 9 сезон". Всего 4 талантливых вокалиста сумели завоевать для себя шанс стать финалистами проекта. В заключительном выпуске за главную победу поборются Оксана Муха, Карина Арсентьева, ,Андрей Хайят и Виктория Олейник.

В грандиозном полуфинале шоу "Голос страны 9 сезон", за возможность стать победителем шоу поборолись Андрей Хайят и Дэвид Аксельрод (команда Тины Кароль), Виктория Олейник и Андрей Карпов (команда Монатика), Виктория Ягич и Карина Арсентьева (команда Потапа), Оксана Муха и Рафи Хейт (команда Дана Балана). Все вокалисты представили эффектные постановки, которые поразили зрителей.

Читайте также: Голос страны 9 сезон 13 выпуск: феерические выступления с тренерами и борьба за место в финале

Однако, по результатам голосования зрителей, в финал шоу прошло всего 4 участника. В частности, Оксана Муха, Карина Арсентьева, Андрей Хайят и Виктория Олейник. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться у читателей, согласны ли вы с такими результатами.

 

 

blog_ava
В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания
сегодня
7734
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Опрос 24
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
сегодня 10:54 Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
Юлія Михайлова 49
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
сегодня 09:20 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
3451
Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
14 апреля 20:12 Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
Богданна Рибак 401
Выживешь ли ты в "Игре престолов": интересный тест для настоящих фанов
14 апреля 16:01 Выживешь ли ты в "Игре престолов": интересный тест для настоящих фанов
1428
"Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
14 апреля 10:00 "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
Юлія Ліпенцева 652
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук