Согласны ли вы с результатами полуфинала шоу "Танцы со звездами 2018"? Опрос

18 ноября в Украине состоялся полуфинал популярного шоу "Танцы со звездами 2018". Четыре пары показали эффектные постановки и доказали, что они достойны главного кубка проекта.

Звездные судьи отдали наименьшее количество голосов Лесе Никитюк и Ежову Максиму. Однако армия поклонников телеведущей в очередной раз спасла ее от выхода из проекта. Поэтому "Богиня ламината" и ее партнер стали финалистами "Танцев со звездами 2018".

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 13 выпуск: чем запомнится полуфинал шоу

По результатам голосования, одна пара все же покинула проект в шаге до победы. Ими стали Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Журналисты LifeStyle 24 решили узнать, согласны ли вы с такими результатами.