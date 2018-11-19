Согласны ли вы с результатами полуфинала шоу "Танцы со звездами 2018"? Опрос

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Танцы со звездами 2018: опрос
Танцы со звездами 2018: опрос / 1plus1.ua

18 ноября в Украине состоялся полуфинал популярного шоу "Танцы со звездами 2018". Четыре пары показали эффектные постановки и доказали, что они достойны главного кубка проекта.

Звездные судьи отдали наименьшее количество голосов Лесе Никитюк и Ежову Максиму. Однако армия поклонников телеведущей в очередной раз спасла ее от выхода из проекта. Поэтому "Богиня ламината" и ее партнер стали финалистами "Танцев со звездами 2018".

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По результатам голосования, одна пара все же покинула проект в шаге до победы. Ими стали Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Журналисты LifeStyle 24 решили узнать, согласны ли вы с такими результатами.

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины
Источник: 24 Канал
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