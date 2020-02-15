Согласны ли вы с результатами второго полуфинала Нацотбора Евровидения-2020: опрос

15 февраля в Киеве состоялся долгожданный прямой эфир Национального отбора Евровидения-2020. Во время второго полуфинала определились имена всех финалистов проекта, которые уже 22 февраля поборются за возможность представить страну на международном конкурсе. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться у читателей, согласны ли вы с результатами двух выпусков проекта.

Талантливые и не известные широкой публике вокалисты представили свои песни на Национальном отборе Евровидения-2020. Из 16 претендентов судьи и зрители выбрали тех, кто, по их мнению, может достойно представить Украину на престижном шоу. В частности, в финал проекта попали Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI и David Axelrod.

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Все финалисты Нацотбора показали эффектные постановки и получили советы от звездных судей – Тины Кароль, Андрея Данилко и Виталия Дроздова. Всего через неделю артисты вновь выйдут на сцену Нацотбора, чтобы одержать победу и продолжить свое участие в Евровидении-2020 в Роттердаме.

После трансляции Национального отбора 15 февраля журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, как относятся читатели к результатам второго полуфинала.