Солист группы "Антитіла" прокомментировал совместный клип с Владимиром Зеленским

В ноябре 2018 года популярная группа "Антитіла" выпустила ритмичный трек "Lego". В клипе снялись не только музыканты, но и действующий президент Владимир Зеленский. В эксклюзивном интервью журналистам LifeStyle 24 солист коллектива Тарас Тополя прокомментировал это сотрудничество с бывшим шоуменом.

Неожиданная коллаборация образовалась еще задолго до политических гонок и предвыборной кампании Владимира Зеленского. Поэтому на время сотрудничества "Антитіла" пригласили его, как коллегу из шоу-бизнеса, который был одним из главных героев комедии "Я, Ты, Он, Она".

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По словам Тараса Тополи, никто из группы не знал о политических планах экс-актера. А вот насчет сотрудничества, то оно происходило исключительно в творческом контексте.

Были определенные вопросы, прямые, вроде поддерживаем или нет (Владимира Зеленского на выборах, – LifeStyle 24), не было. Но спрашивали: "Знали ли вы, что он собирается идти в политику, знали ли вы, что снимаете в клипе будущего президента?" Нет, не знали, у нас было творческое сотрудничество, которым мы очень довольны. Не только конкретно с ним, но и со всей командой "Квартал-95",

– рассказал Тарас Тополя.

Еще летом коллектив "Антитіла" начал создание саундтрека к комедии. Задолго до самих съемок группа согласовала все вопросы с Владимиром Зеленским и режиссером фильма Дэвидом Додсоном.

"У них был детально спланированный творческий процесс, подготовка к релизу нового фильма. Нас пригласили записать украиноязычный саундтрек к нему. Сорежиссером фильма "Я, ты, он, она" у Владимира Зеленского был американец, и нам это тоже очень импонировало. Процесс написания саундтрека начался еще год назад, летом, все детали согласовали, в этом же контексте сняли видеоклип, попросили Володю сняться, он любезно согласился", – вспоминает Тарас Тополя.

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Кроме этого, артист признался, что никаких политических тем ни он, ни Владимир Зеленский не поднимали. Все потому, что оба шоумена были настроены исключительно на создание качественной комедии и саундтрека. Теперь же, когда его коллега занял пост Президента Украины, артист только выразил надежду, что Владимир Зеленский продолжит развивать курс в Европу.

Никаких разговоров о политике мы не вели, потому что контекст нашего сотрудничества был вовсе не политическим. Конечно, я желаю Владимиру Зеленскому принести изменения в страну и очень надеюсь, что суверенитет страны и ее украинское будущее не будет предано и все будет двигаться в направлении НАТО, Европейского Союза и экономического укрепления государства,

– отметил Тарас Тополя.

Смотрите клип группы "Антитіла" с участием Владимира Зеленского – "Lego": видео

Как известно, 23 апреля ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. По результатам, Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Поэтому 20 мая новоиспеченный глава государства официально приступил к исполнению своих обязанностей.