Солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк развелся после 10 лет брака, – СМИ

Подозревают, что украинский певец Андрей Хлывнюк, который является неизменным фронтменом группы "Бумбокс", расстался с женой Анной. Пару уже несколько месяцев не видят на светских мероприятиях вместе, что и спровоцировало слухи.

Вопрос о личной жизни решилась задать Соломия Витвицкая. На светском мероприятии журналистка спросила у Андрея Хлывнюка, с Анной ли он еще до сих пор вместе. Соответствующий ролик она разместила на своем телеграмм-канале "Особливе с Соломией".

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На кадрах видно, как Андрей Хлывнюк не намерен отвечать на каверзный вопрос. Солист группы "Бумбокса", отметил, что это дело не касается ни журналистки, ни общественности, поэтому комментировать свою личную жизнь он не будет. Кроме этого, Андрей Хлывнюк посоветовал: "Никогда не приносите свою работу домой. И не тяните дом свой, домашние дела на работу".

По слухам, пара уже почти полгода как не живет вместе, и именно Анна приняла решение уйти из семьи. Я, конечно же, спросила все лично у Андрея, и хотя четкого ответа не получила. Но видно, что тема неприятна для него,

– добавила Соломия Витвицкая.

Журналистка также рассказала, как продолжилось общение с солистом группы "Бумбокс" после того, как выключилась камера. По словам Соломии, Андрей Хлывнюк объяснил, что сильно ругался на тех людей, которые интересуются его личной жизнью.

О браке Андрея Хлывнюка и Анны Копыловой известно немного. Пара официально вышла замуж в 2010 году. Артист и его жена не афишируют своих отношений и отказываются рассекречивать его детали. За 10 лет брака Анна родила 2 детей, которых воспитывает с Андреем Хлывнюком – сына Ивана и дочь Александру.



Андрей Хлывнюк и Анна Копылова / Кинотеатр "Оскар"