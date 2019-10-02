Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс в четвертый раз стал отцом

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Дэн Рейнольдс
Дэн Рейнольдс / Instagram / @danreynolds

Фронтмен популярной американской инди-поп группы Imagine Dragons стал отцом четвертого ребенка. Жена Эйжа Волкман родила исполнителю мальчика Валентина.

Радостная новость произошла утром 1 октября. Об этом сообщил сам Дэн Рейнольдс на странице в инстаграме.

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Сегодня утром 1 октября родился Валентин Рейнольдс. Имя Валентин означает "сильный" (на английском – strong). Поскольку сегодня отмечают вторую годовщину самого трагичного дня в Лас-Вегасе, теперь он также для нас является днем, когда мы отмечаем рождение новой жизни. Мы действительно чувствуем себя сегодня #vegasstrong,
– сообщил счастливый Дэн Рейнольдс.

 

Вместе с этим вокалист опубликовал несколько миловидных фото, где он держит сына на руках, а также жену с малышом после родов, которую назвал "невероятной сильной матерью".

Ден Рейнольдс став батьком
Дэн Рейнольдс с сыном Валентином / Instagram / @danreynolds

Ден Рейнольдс став батьком

Жена солиста Imagine Dragons Эйжа Волкман с новорожденным сыном / Instagram / @danreynolds

Стоит добавить, что первый мальчик в семье родился после разрыва отношений Дэна и Эйжи. Супруги имели немалые проблемы в семье и находились на грани развода, но спустя почти год после прекращения взаимоотношений (в октябре 2018-го) они воссоединились. До этого они прожили в совместном браке 7 лет и родили троих детей: дочь Эрроу, которой сейчас 7 лет, и близнецов Гию и Коко, которым по 2 года. В апреле 2019 года Дэн Рейнольдс сообщил сторонникам, что он и Эйжи ожидают появления четвертого ребенка.

 

 

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Теги: LifeStyle Звездные дети
Источник: LifeStyle 24
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