Солист группы Kozak System рассказал про коронавирус на Тернопольщине: Ситуация критическая

Солист известной украинской фолк-рок-группы Kozak System Иван Леньо откровенно рассказал о ситуации, которая сложилась в связи с коронавирусом, в Монастырском районе Тернопольской области. Сейчас там зафиксировано больше всего количества случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 92 новых случая инфицирования коронавирусом. Болезнь забрала жизни 8 человек и лишь четырем удалось выздороветь. Большинство украинских больниц не имеют надлежащего оборудования и других средств защиты и в случае массовой заболеваемости не смогут оказать помощь всем, кому она потребуется. Поэтому граждан призывают оставаться дома, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь и не подвергать опасности других. Сегодня едва ли не наихудшая ситуация сложилась в Монастырском районе Тернопольской области. Иван Леньо, который родом оттуда, рассказал, что на самом деле творится в регионе.

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Артист опубликовал сообщение на личной странице в фейсуке, в котором отметил, что ситуация, которая сложилась в его родном Монастырске, просто критическая. Иван говорит, что из-за отсутствия разъяснительных мер, надлежащей культуры поведения и соблюдения норм карантина, безразличия власти, и других факторов, ситуация зашла в тупик.

Больница в ужасном состоянии, аппаратов ИВЛ нет, а бедные врачи уже на пределе своих сил. Буквально рискуют жизнью. Их вообще из больницы не выпускают. Какое-то средневековье,

– рассказал Иван.

Певец обратился ко всем причастным к власти в Тернопольской области и попросил принять все возможные меры, чтобы остановить распространение пандемии. Также он подчеркнул, что необходимо любыми методами изолировать больных и облегчить труд врачам. Иван обратился и к тем активистам, которые выбирали "зеленую" власть и призвал их бить в набат и принуждать к реальным действиям.

Врачам – низкий поклон, вы настоящие герои,

– написал Леньо.



Отметим, по состоянию на утро 28 марта в Украине подтвердили 311 случаев заражения коронавирусом. Из них 8 человек умерли, а четырем удалось выздороветь. На Тернопольщине зафиксировано 43 случая заболевания и 1 смерть. Для того, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь – оставайтесь дома. При появлении симптомов COVID-19 – обращайтесь к семейному врачу.



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