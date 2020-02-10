Солист группы Muse Мэтью Беллами во второй раз станет отцом

41-летний музыкант Мэтью Беллами, который является бессменным солистом группы Muse, готовится к пополнению в семье. Его жена Эль Эванс публично объявила о беременности.

Соответствующей информацией 29-летняя жена Мэтью Беллами поделилась с поклонниками в инстаграм-странице. Эль Эванс опубликовала совместные кадры с лидером группы Muse, на которых предстала с округлым животом.

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"Наша маленькая семья растет", – лаконично написала будущая мамочка.

Кроме этого, в заметке жена Мэтью Беллами оригинально намекнула, что беременна двойней. Эль Эванс поставила два сердца и зодиакальный знак Близнецов, указав таким образом на количество детей и прогнозируемое время родов. В то же время сам лидер Muse пока не комментирует пополнение в семье.

Как известно, Мэтью Беллами и Эль Эванс поженились в августе 2019 года. Брак был прогнозируемым, ведь пара строила отношения на протяжении 4 лет.

"Всего через несколько дней после моего дня рождения, во время романтического отпуска мужчина моей мечты попросил выйти за него замуж. После слез радости, шока и секундной мысли, что все это не по-настоящему, конечно, я сказала ему: "Да"! Я не могу представить, что мы не вместе. Я вижу наше будущее, полное света, любви, семьи, друзей и счастливых моментов", – делилась эмоциями в 2017 году Эль Эванс.

Это будут первые дети модели. А вот Мэтью Беллами уже воспитывает 8-летнего сына от брака с актрисой Кейт Хадсон. Бингем, по словам инсайдеров, имеет дружеские отношения с мачехой, о чем свидетельствуют и их совместные фото.