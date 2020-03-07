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Солист группы Rammstein покатался на качелях в Припяти: фото

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Фронтмен группы Rammstein посетил город-призрак Припять. Вероятно, Тилль Линдеманн отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения после того, как выступил 6 марта в одном из клубов Киева.

Линдеманн опубликовал два коротких видео в своем инстаграме. На них эпатажный певец катается по кругу на качелях в бывшем парке развлечений.

Интересно: Lindemann в Украине: лучшие хиты музыкантов

Он отметил свои видеоролики хэштегом #chernobyl.


Тилль Линдеманн в Припяти / Скриншот с видео

Напомним, что 6 марта 2020 года в Киеве состоялся громкий концерт немецких музыкантов Lindemann.

Что известно о Lindemann?
Музыкальный проект фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна и шведского музыканта Петера Тегтгрена, создателя группы Pain. Желание создать что-то новое объединило их в дуэт. Дебютный альбом Lindemann под названием Skills in Pills вышел в 2015 году.

Lindemann – Frau & Mann: слушайте песню онлайн

 

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Автор: Марина Васильева
Теги: LifeStyle Чернобыль Rammstein рок-музыка Новости LifeStyle
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