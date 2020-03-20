Солист легендарной группы Oasis предложил брату объединиться: к чему здесь коронавирус

Одна из самых успешных рок-групп 90-х распалась в 2009 году из-за конфликтов между участниками-братьями. Однако Лиам Галлахер публично обратился к Ноэлу с предложением возродить коллектив ради благотворительного концерта после завершения пандемии коронавируса.

В разгар распространения коронавируса мировые звезды устраивают бесплатные онлайн-концерты, чтобы поддержать слушателей в этот непростой период. Однако бывший участник ведущей рок-группы Oasis Лиам Галлахер объявил о значительно более масштабном благотворительном намерении.

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Успешный 47-летний вокалист, аудитория которого насчитывает более 3 миллионов, публично предложил старшему брату Ноелу Галлахеру возродить коллектив, который принес музыкантам бешеную мировую популярность.

На личной странице в твиттере он опубликовал сообщение, в котором обнародовал желание собрать всех поклонников Oasis на благотворительный концерт после того, как пандемия коронавируса утихнет. Сам Ноэл пока никоим образом не отреагировал на предложение брата.

Для благотворительности, Ноэль, мы можем вернуться к нашей удивительной совместной карьере,

– написал Лиам Галлахер.

Стоит отметить, что братья Галлахеры враждовали на протяжении всего существования группы Oasis, которая запылала еще в 1991 году. Младший Лиам довольно часто устраивал драки и имел проблемы с алкоголем. 2009 года Ноэл, который был лидером коллектива и автором песен, заявил, что больше не может находиться с братом на одной сцене. С тех пор исполнители начали сольные карьеры, поставив точку на существовании Oasis.