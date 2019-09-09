Солист The Maneken украсил обложку провокационного романа

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Евгений Филатов украсил провокационный роман "Дилер реальности"
Евгений Филатов украсил провокационный роман "Дилер реальности" / Facebook / @eugenefilatov

10 сентября состоится презентация дебютной книги-провокации от болгарского писателя Николаса Димитрова – "Дилер реальности". К сотрудничеству писатель пригласил солиста группы The Maneken Евгения Филатова, который появился на обложке издания.

По словам представителей издательства "Фабула", релиз может стать одним из самых скандальных. Все потому, что в книге "Дилер реальности" не церемонятся с мировыми религиями, а автор не боится описывать секс при приеме на работу, порнографические эксперименты над миллионами людей и распространение цифровых наркотиков.

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"Каждый из нас сейчас создатель и дилер реальности. Мы ежедневно предлагаем, продаем, рекламируем совершенную цифровую иллюзию. The Maneken это делает с помощью музыки. В эпоху digital мы можем управлять миром и все обречены на вечную жизнь. В этом контексте лицо на обложке – символ того, что каждый из нас может стать брендом или даже Богом", – рассказал Николас Димитров.

Но не только из-за сюжета книгу можно с легкостью назвать провокационной. Над иллюстрациями к роману, который рассчитан на читателей в возрасте 18+, работала 13-летняя девочка.


"Дилер реальности" – новый роман-провокация / Фото: пресс-служба

О чем книга "Дилер реальности"

Когда человечество погрязло в развлечениях, разврате и наркотиках, элита Сингапура создает новый вид развлечения – Персональную реальность, в которой можно воплотить любую фантазию. В центре сюжета окажется корпоративный шпион Золтан Варго, который проникнет в корпорацию, чтобы выяснить суть зловещего проекта, но сам попадет в эту игру.

В особой манере роман "Дилер реальности" заставляет читателей задуматься, где в современном цифровом обществе проходит граница между дозволенным и запрещенным, выдумкой и реальностью. Уже на первых страницах Николас Димитров поделился своим рецептом к "просветлению".

"Шаг первый – плевать на то, что о тебе говорят... Шаг второй – плевать, что о тебе думают... Шаг последний – решить для себя, кто ты: пассивный созерцатель, ловкий дилер или создатель реальности", – говорится в книге.

Презентация дебютной книги Николаса Димитрова состоится 10 сентября.

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Теги: LifeStyle Литература Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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