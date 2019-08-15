Солист The Prodigy оставил многомиллионные долги после свои смерти: детали

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Кит Флинт оставил много долгов после своей смерти
Кит Флинт оставил много долгов после своей смерти / Instagram / @theprodigyofficial

Смерть британского музыканта Кита Флинта, солиста группы The Prodigy, стала настоящей неожиданностью для миллионов фанатов в мире. Но сейчас стало известно, что его грандиозные состояния из-за задолженности уменьшились в несколько раз.

В издании The Sun сообщили, что на момент смерти Кита Флинта его состояние оценивалось в 14 миллионов долларов. Но после того, как он наложил на себя руки в марте 2019 года, у него осталось немало долгов и налогов на сумму 8 миллионов долларов.

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Из-за этого родственники музыканта должны были урегулировать все финансовые вопросы и после того, как все долги были оплачены, состояние покойного музыканта сократились до 5 миллионов долларов.

 

В частности известно, что фирма музыканта De Bohun Inns Limited, на которую был оформлен его паб The Leather Bottle в Эссексе, задолжала около 600 тысяч долларов. Возможно, именно по этой причине Кот Флинт незадолго до собственной смерти планировал продать старинную усадьбу, стоимостью почти 2 миллиона долларов.

Что известно о смерти Кита Флинта?
О смерти знаменитого вокалиста группы The Prodigy, Кита Флинта, стало известно 4 марта 2019 года. Тело музыканта нашли в его доме в Эссексе, Великобритания. Согласно информации участника группы Лиама Хоулетта, мужчина покончил с собой. У него осталась жена Маюми Кай, которому перед смертью артиста были проблемы в отношениях.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Умер Кит Флинт – The Prodigy
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