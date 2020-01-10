Солист Twenty One Pilots Тайлер Джозеф ждет рождения первенца

Фронтмен популярной американской группы вскоре станет отцом. Его жена Дженна объявила о пополнении в семье несколько месяцев назад. Сейчас жена Тайлера на 8 месяце беременности и с нетерпением ожидает появления дочери.

Жена знаменитого музыканта активно ведет личный блог на страницах социальных сетей. Именно поэтому об особом состоянии Дженны Блэк поклонники творчества Twenty One Pilots узнали из инстаграма будущей мамочки.

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На протяжении всей беременности возлюбленная Тайлера Джозефа делилась трогательными фотографиями округлого животика. Судя по всему, будущий папочка с особой ответственностью относится к рождению первенца, ведь, несмотря на плотный график, много времени уделяет жене на сносях.

Сейчас Дженна Блэк находится на 8 месяце беременности. Ранее она призналась поклонникам, что супруги ждут дочь. Однако разглашать имя крохи пара не стала. На свет первый ребенок Тайлера Джозефа появится в новом 2020 году. Об этом жена певца известила фотографией в облегающем черном платье, которое подчеркнуло ее округлый живот.

Восьмой месяц. 2020-й, давай сделаем Тайлера папой,

– остроумно подписала фото Дженна Блэк.

Напомним, что под венец влюбленные пошли еще в 2015 году и уже тогда публично признались, что хотят ребенка. Однако папой Тайлер Джозеф будет только через пять лет супружеской жизни.