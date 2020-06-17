Певица Александра Зарицкая любит провокационные сценические образы и каждый раз поражает стилем в повседневной жизни. Однако солистка группы KAZKA продемонстрировала кардинальные изменения имиджа, представ с розовыми волосами.

27-летняя Александра Зарицкая уже давно научилась игнорировать хейтеров и не обращать внимания на критику в сети. На личной странице в инстаграме артистка опубликовала новые фото, показав дерзкие эксперименты с имиджем.

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Перед камерой солистка группы KAZKA предстала в смелом образе. На ней цветной шелковый халат с пикантным декольте. Однако все внимание фолловеров приковано не к наряду звезды, а к цвету ее волос.

Так, Александра Зарицкая позировала с короткими розовыми волосами и челкой, а изменения имиджа гармонично сочетались с насыщенным макияжем. Судя по всему, это лишь парик и знаменитость осталась шатенкой, однако фолловеры положительно оценили эксперимент с внешностью.



Солистка группы KAZKA поразила сменой имиджа / Фото: Instagram / @kazka.band



Солистка группы KAZKA поразила сменой имиджа / Фото: Instagram / @kazka.band

Поклонники Зарицкой засыпали певицу комплиментами в комментариях и даже сравнили ее с эпатажной Леди Гагой: "Сначала подумал, что это очередная фотография Гаги", "Подходит", "Сладкая конфетка", "Королева".

Как солистка KAZKA экспериментирует со стилем?

Александра Зарицкая довольно часто эпатирует публику своим внешним видом. Не только концертные look звезды поражают фанатов, но и ее вкусы в реальной жизни. Певица довольно часто предстает с дерзким макияжем, на который решится не каждая звезда. А розовый цвет, очевидно, – особая страсть солистки KAZKA.