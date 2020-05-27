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Солистка группы The Hardkiss поделилась редким фото сына

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Юлия Санина
Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss

Солистка одной из самых популярных украинских групп The Hardkiss Юлия Санина не часто делится новостями из семейной жизни. Однако иногда она делает исключения и радует поклонников милыми фотографиями.

Юлия на карантине, как и большинство звезд шоу-бизнеса, много времени уделяет семье. Вместе с мужем, коллегой по группе Валерием Бебко и сыном Даниилом она находится на изоляции в загородном доме. Артистка занимается домашними делами и не забывает о творчестве. А также много общается с поклонниками. На ее личной странице в инстаграме появилась волшебная публикация.

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Поклонникам всегда интересно узнавать подробности личной жизни своих кумиров. Особенно тогда, когда знаменитости не часто рассказывают о ней.

Каким фото поделилась Юлия Санина?

В фотоблоге Юлии появился милый домашний снимок. Она позирует на фоне гостиной. Звезда одета в спортивную кофту червого цвета и синие лосины. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. В руках Санина держит две половинки манго.

Рядом с ней видим маленького Данила, который улыбается. Мальчик тоже одет в спортивную одежду.

"Тот еще "фрукт"", – коротко и с иронией подписала фото звездная мама. 

Юлія Саніна
Юлия Санина с сыном Даниилом / Instagram / @the_hardkiss

Что известно о семье Юлии Саниной?

До начала музыкальной карьеры Юлия Санина работала журналисткой. На одном из интервью она познакомилась с музыкальным продюсером Валерием Бебко который тогда еще работал на телеканале "MTV Украина". Впоследствии они создали дуэт, а позже целую группу The Hardkiss, где сейчас Валерий является креативным продюсером и гитаристом. Юлия и Валерий начали встречаться, но свои отношения тщательно скрывали от общественности в течение пяти лет. Впоследствии они рассказали, что поженились через два года после знакомства. Свадьба была в украинском аутентичном стиле. В 2015 году у супругов родился сын Даниил.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети The Hardkiss
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