Солистка группы The Hardkiss поделилась редким фото сына
Солистка одной из самых популярных украинских групп The Hardkiss Юлия Санина не часто делится новостями из семейной жизни. Однако иногда она делает исключения и радует поклонников милыми фотографиями.
Юлия на карантине, как и большинство звезд шоу-бизнеса, много времени уделяет семье. Вместе с мужем, коллегой по группе Валерием Бебко и сыном Даниилом она находится на изоляции в загородном доме. Артистка занимается домашними делами и не забывает о творчестве. А также много общается с поклонниками. На ее личной странице в инстаграме появилась волшебная публикация.
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Поклонникам всегда интересно узнавать подробности личной жизни своих кумиров. Особенно тогда, когда знаменитости не часто рассказывают о ней.
Каким фото поделилась Юлия Санина?
В фотоблоге Юлии появился милый домашний снимок. Она позирует на фоне гостиной. Звезда одета в спортивную кофту червого цвета и синие лосины. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. В руках Санина держит две половинки манго.
Рядом с ней видим маленького Данила, который улыбается. Мальчик тоже одет в спортивную одежду.
"Тот еще "фрукт"", – коротко и с иронией подписала фото звездная мама.
Юлия Санина с сыном Даниилом / Instagram / @the_hardkiss
Что известно о семье Юлии Саниной?
До начала музыкальной карьеры Юлия Санина работала журналисткой. На одном из интервью она познакомилась с музыкальным продюсером Валерием Бебко который тогда еще работал на телеканале "MTV Украина". Впоследствии они создали дуэт, а позже целую группу The Hardkiss, где сейчас Валерий является креативным продюсером и гитаристом. Юлия и Валерий начали встречаться, но свои отношения тщательно скрывали от общественности в течение пяти лет. Впоследствии они рассказали, что поженились через два года после знакомства. Свадьба была в украинском аутентичном стиле. В 2015 году у супругов родился сын Даниил.