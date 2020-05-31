Популярная украинская певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поздравила Киев с Днем города. Она вспомнила любимые и родные места столицы и отметила, что именно там ее дом.

Сьогодні, 31 травня, столиця святкує день народження. Славетному Києву виповнюється 1538 років. Кияни вітають рідне місто у соціальних мережах. Зірки також долучаються до привітань. Зокрема, Юлія Саніна опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі зворушливий допис.

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Дивовижне фото-привітання Юлії Саніної

Артистка поширилда у мережі оригінальну світлину. На знімку вона позує разом із учасниками гурту The Hardkiss. За допомогою фоторедактора співачка поєднала фото колективу з неймовірним київським краєвидом.

Таким чином вона хотіла показати, що це рідне місто усього гурту. 29 травня 2021 року The Hardkiss саме в Києві презентують неймовірне шоу з нагоди 10-річчя існування колективу.

"Велике місто чує мрії своєї маленької дівчинки", – написала під фото Юлія.

Слова Юлії Саніної про Київ

Співачка зазначила, що Київ – це її рідне місто. Їй не доводилося завойовувати його. Воно було подароване їй при народженні і кращого міста для себе вона не уявляє.

Все ще стоїть будинок на Подолі, де провів дитинство мій дідусь. Микільська Слобідка, де народилася бабуся, тепер стала величезним районом. Куренівка, де виросли мої батьки і де я зробила перші кроки. Улюблений коледж, університет імені Тараса Шевченка… Перші поцілунки на Оболоні… Свій будинок з чоловіком ми також побудували тут, бо лише тут ми відчуваємо свій дім,

– зворушливо написала Юлія.

У кожному слові знаменитості відчувається безмежна любов до її рідного міста, вдячність та повага.