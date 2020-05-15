Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег покинула коллектив

Популярная группа "ВИА Гра" сменит еще одну вокалистку. Певица Эрика Герцег решила уйти из коллектива и призналась, что продюсер Константин Меладзе уже начал поиски ее замены.

Об этом телеведущая рассказала в интервью, которое прошло в инстаграме. Эрика Герцег призналась, что решение она приняла самостоятельно, а когда озвучила это Константину Меладзе, продюсер решил отпустить харизматичную вокалистку, несмотря на контракт.

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Кроме этого, певица добавила, что с начала 2020 года она обдумывала, стоит ли ей покидать успешный коллектив "ВИА Гра". И после колебаний Эрика Герцег "решила уходить уже потихоньку". Артистка хочет начать сольную карьеру и анонсировала презентацию авторских песен.

О поисках новой солистки свидетельствует и сообщение, которое разместили на инстаграм-странице продюсерского центра Константина Меладзе. Кастинги в "ВИА Гру" уже начались. До конца 2020 года Эрика Герцег еще будет в составе "ВИА Гры", в то время как новая солистка будет изучать весь материал группы на репетициях.

Что известно о группе "ВИА Гра"? Известно, что группа начала существование еще в 2000 году и получила первую известность благодаря Алене Винницкой и Надежде Мейхер-Грановской. Однако в таком составе дуэт не просуществовал долго: уже в 2002-м к ним присоединилась Анна Седокова. С тех пор солистки трио менялись с молниеносной скоростью, а продюсер Константин Меладзе подбирал подопечных так, чтобы в группе были блондинка, брюнетка и рыжеволосая девушка.



Новая солистка группы "ВИА Гра" станет 19-й участницей коллектива. Вероятно, это будет девушка со светлым цветом волос, которая должна заменить Эрику Герцег. Кроме нее, в составе "ВИА Гры" останутся Ульяна Синецкая и Ольга Меганская.