Солистка Artik & Asti выходит замуж за российского бизнесмена

42 Читати новину українською
Анна Дзюба / Instagram / @astiselfmade

29-летняя солистка украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за 40-летнего московского бизнесмена Станислава Юркина, с которым встречается больше полугода.

Об этом солистка Artik & Asti сообщила на своей странице в инстаграме, опубликовав снимок со Станиславом Юркиным.

Читайте также: Киану Ривз сделал предложение 46-летней возлюбленной Александре Грант, – СМИ

Да, я выхожу замуж. Сама пока не могу поверить, но реальность подтверждает. У меня здесь есть счастливцы и счастливицы, которые планируют свадьбу в 2020, кто не верит суевериям относительно високосного года?
– написала Анна Дзюба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ASTI (@astiselfmade)

 

Певица Анна Дзюба впервые выйдет замуж, а российский бизнесмен уже воспитывает дочь от предыдущего брака.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ASTI (@astiselfmade)

 

Что известно о группе "Artik & Asti"?
Украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным (псевдоним Artik). В состав группы входят два артиста: Artik (Артем) и Асти (Анна). Подчеркнем, что "Artik & Asti" преимущественно выступают в России и даже были замечены в политической агитации.

Пожар в колледже Одессы: много пострадавших, есть жертва – фото и видео
сегодня
1507
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Звездные свадьбы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:01 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 14741
3 декабря 15:32 Отдых в Италии: подборка самых интересных мест, которые должен увидеть каждый
Марія Лелека 524
3 декабря 14:01 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 43584
3 декабря 13:23 Когда зажгут главную новогоднюю елку 2020 года в Киеве: дата
Юлія Турелик 332
3 декабря 13:00 Что Андре Тан рекомендует надевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде
Юлія Михайлова 4804
Новости
Больше новостей
Залиште відгук