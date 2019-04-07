Солистка группы Freedom Jazz стала мамой

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Freedom Jazz
Freedom Jazz / Facebook / @freedomjazzgirlsband

Солистка группы Freedom Jazz, которые заняли второе место на Нацотборе на Евровидение-2019 и отказались от предложения представлять Украину в Израиле, Анастасия Малега родила ребенка во вторник, 2 апреля.

Об этом группа сообщила на своей официальной странице в Instagram.

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Напомним, что Анастасия выступала на 8-м месяце беременности с группой Freedom jazz во время Национального отбора на Евровидение-2019 с песней Cupidon. Именно округлый живот стал изюминкой номера девушек.

Наша Анастасия родила чудесного купидончика, который посмотрев ей в глаза спросил: "Мама, так мы едем на Евровидение, или нет?"... Мы так восхищаемся тобой! Как артисткой, мамой и невероятной женщиной! В тебе сочетается все. Ты пример того, какой должна быть каждая из нас! Желаем тебе и малышу здоровья и счастья,
– говорится в подписи.

 

Почему Украина не выбрала представителя на Евровидение-2019?
По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики в отношении ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НСТУ решила не подписывать соглашение с MARUV. Сама артистка заявила, что не запланированные выступления в России стали причиной для этого.

Впоследствии представители НСТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные мамы Евровидение 2019 Музыка
Источник: LifeStyle 24
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