Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо вышла из комы

Нина Кирсо, солистка поп-группы "Фристайл", которая была популярна в 1990-е годы, вышла из комы. 55-летняя артистка до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил друг Нины Андрей Разин, как пишет издание StarHit. Также он добавил, что состояние женщины остается крайне тяжелым.

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"Открыла глаза. Состояние певицы остается крайне тяжелым", – сказал Разин.

Эту информацию подтвердил также автор песен "Фристайл" Сергей Кузнецов.

Нина уже 2-3 месяца назад начала открывать глаза. Глаза ее открыты и будто смотрят в никуда. И концентрации взгляда ни на чем нет. То есть, веки поднимаются сами по себе. Опускаются, потом снова поднимаются. Но назвать это приходом в себя ну никак нельзя. Потому что это не сознание,

– добавил Кузнецов.

По информации СМИ, 1 июня 2018 года Нина Кирсо перенесла инсульт, а на следующий день ее прооперировали. Бесчувственную Нину нашли в частном доме в Полтаве знакомые, их встревожило то, что женщина не отвечает на звонки. Ее муж (руководитель, композитор и продюсер группы "Фристайл") Анатолий Розанов с сыном Максимом находились в это время на гастролях.

Последние 30 лет Кирсо была участницей группы "Фристайл". Она получила известность благодаря таким песням, как "Кораблик любви", "С днем рожденья, мама", "Цветет калина", "Я тебе не верю", "Три сосны", "Фонари", "Белая береза", "Ты ни в чем не виноват".

Смотрите видео "Фристайл" – "Я тебе не верю"