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Солистка группы KAZKA хочет сняться в эротической фотосессии для глянца: фото 18+

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая / Instagram / @kazka.band

На днях группа KAZKA представила один из самых откровенных клипов за свою историю – "Палала". Однако, как оказалось, солистка коллектива Александра Зарицкая хочет сняться в фотосессии для мужского журнала и готовит своих поклонников к этому.

В программе "Светская жизнь" вокалистка группы KAZKA добавила, что пока это только ее мечта. Для возможной фотосессии Александра Зарицкая планирует привести себя в форму и постепенно готовит поклонников к оголенным снимкам.

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Одним из этапов такой подготовки стал эротический ролик на песню "Палала". Клип, в котором обнаженные мужчины достают изо рта Александры Зарицкой нити, уже успел взбудоражить сеть. Автором провокационного видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Чтобы быть на обложке глянца я хочу еще немного привести себя в форму, но это одна из моих грез. К новому откровенному клипу я готовила свою публику фото в инстаграме, там где видно немного попку. Сейчас в комментариях уже пишут, что я забрала лавры в MARUV, теперь мы вульгарные,
– поделилась Александра Зарицкая.

И действительно, пышнотелая вокалистка неоднократно демонстрировала свое тело в купальнике и публиковала достаточно провокационные кадры. Какими эротическими снимками отличилась солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в 2019 году – смотрите в подборке LifeStyle 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Эротика KAZKA
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