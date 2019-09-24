Солистка группы KAZKA намекнула на роман с коллегой-музыкантом

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Музыканты из группы KAZKA закрутили роман
Музыканты из группы KAZKA закрутили роман / Instagram / @kazka.band

Александра Зарицкая, которая является солисткой известной украинской поп-группы KAZKA, изрядно взбудоражила сеть. Днем ранее звезда опубликовала романтическое фото с музыкантом группы Никитой Будашом.

О романе с любимым мужчиной фронтвумен группы неоднократно намекала ранее в своих Instagram-публикациях, но не показывала лицо избранника. 23 сентября Зарицкая совершила "каминг-аут", как это называют ее поклонники, и намекнула на роман с клавишником и гитаристом группы Никитой.

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"Тихенько вкрасти від людей, до ніг кидати орхідеї", – романтично подписала снимок артистка, приводя строки из песни группы "Він", на котором Никита сидит спиной к камере, а Александра нежно опирается на его плечо и улыбается. Локация для фото оказалась не менее романтичной – набережная городского озера.

Гурт KAZKA
Музыканты из группы KAZKA закрутили роман / Instagram / @kazka.band

Фанаты группы KAZKA засыпали кумиров комплиментами и пожелали им страстной и искренней любви: "Какой красивый каминг-аут!", "Эх, эта любовь", "Ждать ожиданий, надежд... и говорить о вселенной! Успехов!", "Будете как Потап и Настя", "Любовь в воздухе".

Журналисты LifeStyle 24 обратились к представителям группы для подтверждения романа Александры и Никиты, однако они пока ничего не комментируют.

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Теги: LifeStyle KAZKA Звездные романы
Источник: LifeStyle 24
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