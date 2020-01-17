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Солистка группы KAZKA поделилась пикантной фотографией с роскошного курорта

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Солистка группы KAZKA / Instagram / @kazka.band

Украинская певица Александра Зарицкая отправилась на отдых на Шри-Ланку и посвятила свой пост в инстаграме любимым местам на острове в Индийском океане. Собственную подборку вокалистка дополнила откровенным пляжным снимком, на котором появилась в терракотовом купальнике.

Солистка популярной украинской группы KAZKA неоднократно уверяла, что не стесняется своих пышных форм и чувствует себя раскованной и смелой в самых откровенных образах. Она утверждает, что не стоит жертвовать счастливой и сладкой жизнью ради своего отражения в зеркале. Свои слова Александра Зарицкая подтверждает поступками.

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На страницах инстаграма исполнительницы появился пост, в котором она назвала тройку любимых мест на острове. На фото певица предстала в роскошном сплошном терракотовом купальнике на фоне живописного побережья океана. Свой пляжный образ она дополнила солнцезащитными очками, цепочкой на шее и мокрыми волосами. С кадра видно, что звезда по-настоящему счастлива.

Александра посоветовала не посещать популярные достопримечательности вместе с другой толпой жаждущих впечатлений туристов, а знакомиться с местной культурой благодаря жителям Шли-Ланки. Звезда нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay, который почти оторван от цивилизации, что позволяет сполна насладиться океаном.

Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями. Изучайте культуру и посещайте святые места. Мое место силы – Buduruwagala Bodisathawa Pilima,
– призналась певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle KAZKA
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