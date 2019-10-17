Солистка группы KAZKA похвасталась пышными ягодицами в бикини: фото
Александра Зарицкая, которая является солисткой известной украинской поп-группы KAZKA, ошеломила поклонников яркими снимками в социальных сетях.
Зарицкая, которая на днях намекнула на роман с клавишником и гитаристом группы Никитой Будашом, опубликовала новые соблазнительные снимки на своей странице в Инстаграм.
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На фотографиях Александра позирует в черном купальнике в бассейне. Фронтвумен группы KAZKA не боится откровенно демонстрировать фигуру поклонникам.
Мы сделали эти фото вчера в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA,
– добавила певица в подписи.
В течение первых часов фото собрали более 7 тысяч лайков и комплименты от фанатов в комментариях: "Красотка", "Волшебно", "Саша, ты невероятно красивая". Также поклонники поинтересовались, когда выйдет новая песня.
Александра Зарицкая / Instagram / @kazka.band
Александра Зарицкая / Instagram / @kazka.band