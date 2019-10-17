Солистка группы KAZKA похвасталась пышными ягодицами в бикини: фото

Александра Зарицкая, которая является солисткой известной украинской поп-группы KAZKA, ошеломила поклонников яркими снимками в социальных сетях.

Зарицкая, которая на днях намекнула на роман с клавишником и гитаристом группы Никитой Будашом, опубликовала новые соблазнительные снимки на своей странице в Инстаграм.

Читайте также: Была любовницей своего мужа, – Оля Полякова потрясла заявлением

На фотографиях Александра позирует в черном купальнике в бассейне. Фронтвумен группы KAZKA не боится откровенно демонстрировать фигуру поклонникам.

Мы сделали эти фото вчера в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA,

– добавила певица в подписи.

В течение первых часов фото собрали более 7 тысяч лайков и комплименты от фанатов в комментариях: "Красотка", "Волшебно", "Саша, ты невероятно красивая". Также поклонники поинтересовались, когда выйдет новая песня.



Александра Зарицкая / Instagram / @kazka.band



Александра Зарицкая / Instagram / @kazka.band