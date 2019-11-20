Солистка группы KAZKA показала, как выглядела в детстве: фото

Певица Александра Зарицкая, которая возглавляет популярную группу KAZKA, решила поделиться с поклонниками особым снимком. Артистка показала архивный кадр, сделанный ее родителями в детстве.

Сейчас Александра Зарицкая – одна из популярных вокалисток, которую знает едва ли не каждый отечественный меломан. В сети артистка активно ведет блог, в котором охотно предстает в купальниках или сценических нарядах. Однако 20 ноября солистка группы KAZKA опубликовала волшебное детское фото, которое умилило ее поклонников.

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Перед камерой Александра Зарицкая позировала в деревянном кресле-качалке, искренне улыбаясь, глядя на кого-то из взрослых. В заметке артистка вспомнила, что всегда была бунтаркой, что и помогло ей стать певицей.

"Я всегда была бандиткой. С детства протестовала против правил, школьной формы, домашних обязанностей... Или просто так. Мой главный бунт был против мнения взрослых, что я не стану артисткой (ведь у нас не было нужных связей, у меня – фигуры, а у мира – времени, чтобы обратить на меня внимание). Причины, на самом деле, не так важны", – поделилась Александра Зарицкая.



Александра Зарицкая в детстве / Instagram / @kazka.band

Пост она символически разместила в 30-ю годовщину подписания Конвенции ООН о правах ребенка. Александра Зарицкая отметила, что мечтает, чтобы каждого ребенка вовремя поддержали родные.

Я мечтаю, чтобы каждый взрослый сказал своему ребенку, сестре, брату или ученику: "Ты можешь стать кем угодно! Все, что нужно – работать и идти к своей мечте". У меня же получилось,

– добавила певица.

Как известно, Александра Зарицкая с детства мечтала быть артисткой. Поэтому, окончив Национальный юридический университет в Харькове, она пошла на "Голос страны". Однако в шоу Александра Зарицкая долго не пробыла, а уже через 3 года после этого совместно с Никитой Будашем создала музыкальный проект KAZKA. Продюсером коллектива является Юрий Никитин, а в состав группы входит свирельщик Дмитрий Мазуряк.