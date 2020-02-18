Солистка группы KAZKA призналась, что сломала палец коллеге во время драки

Группа KAZKA стремительно покорила украинских и зарубежных меломанов. Однако в коллективе случаются и конфликты, которые однажды закончились переломом.

Об этом музыканты признались в популярной программе "СЛАВА+", выходящей на ютуб-канале "Люкс ФМ". В шоу приняли участие все участники группы KAZKA – Александра Зарицкая, Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш.

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Артисты не обошли вопросов о личных отношениях в коллективе. Тогда же Александра Зарицкая рассказала ведущему Славе Демину, что на самом деле между ними случаются не только будничные ссоры. Солистка группы вспомнила, как избила Дмитрия Мазуряка за неудачную шутку. Тогда Александра Зарицкая даже сломала палец музыканту. Эту информацию подтвердил и сам Дмитрий, который признал свою вину.

Был концерт и туда приехало много местных музыкантов-гуцулов... Много людей, которых я знаю давным-давно. И я с ними общался, познакомил их с Сашей и сказал плохое про харьковчан. Я такой говорю: "Видишь, здесь все свои, свои пацаны-гуцулы, не то, что твои из Харькова на асфальте". И в этот момент у меня сломался палец,

– рассказал Дмитрий Мазуряк.

Инцидент произошел сразу перед выступлением, поэтому музыканту пришлось отыграть концерт с травмой. Перед выходом на сцену Дмитрию Мазуряку наложили гипс.

"Будете знать, как оскорблять харьковчан", – добавила Александра Зарицкая.

Больше об отношениях в группе KAZKA, контракте с Юрием Никитиным, Евровидении и прочем – смотрите в выпуске СЛАВА+:

Что известно о группе KAZKA?

Это группа из Киева, которая была основана Александрой Зарицкой и Никитой Будашем в 2017 году. Позже к музыкантам присоединился Дмитрий Мазуряк, который играет на свирели. KAZKA записывает треки на украинском языке, добавляя к ним этнические мотивы. Именно это и сделало коллектив безумно популярным.



Свою карьеру артисты начинали с вокальных шоу: в 2014 году солистка группы приняла участие в проекте "Голос страны-4", а в 2017 году музыкантам удалось пройти кастинг шоу "Х-фактор-8" с авторской песней "Свята" и в команде Андрея Данилко успешно дойти до 5 прямого эфира. Уже в начале 2018 года группа получила немало музыкальных пермий и была названа "Открытием года". Кроме этого, музыканты KAZKA участвовали в Нацотборах Евровидения, однако попасть на международный конкурс пока не смогли.



Сейчас коллектив можно с легкостью назвать одним из самых успешных, ведь группа имеет концерты не только в Украине, но и за ее пределами. Музыканты KAZKA могут похвастаться немалым турне в США, которое прошло в 2019 году.