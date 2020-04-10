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Солистка группы KAZKA разорвала отношения с бойфрендом-иностранцем

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая завершила роман с иностранцем / Instagram / @kazka.band

Популярная певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, завершила роман с бойфрендом-иностранцем. Звезда призналась, что на ее решение повлияла родная сестра.

Александра Зарицкая стала приглашенной звездой в программе "Утро с Украиной". Солистка группы KAZKA не обошла вопросы о личной жизни и призналась, что сейчас на первое место ставит работу, а не отношения. Кроме этого, девушка рассказала журналистам о своем недавнем романе с иностранцем.

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"Он не то, что прям иностранец. Он разговаривает на русском, просто не понимает украинского вообще и песни тоже. Когда мы познакомились, он не знал, кто я. Это произошло на музыкальном фестивале. Очень классно мы провели время, а потом были встречи не в Украине", – рассказала Александра Зарицкая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Сейчас эти отношения Александра Зарицкая завершила. Артистка отметила, что больше не общается с бывшим бойфрендом. Поспособствовала этому и родная сестра Александры, которой не понравился избранник звездной родственницы. В то же время звезда не скрывает: для нее важно, чтобы мужчина нашел общий язык с ее родными, поэтому у этих отношений мало шансов на продолжение.

Прокомментировала ситуацию и родственница Александры Зарицкой. По словам ее сестры Дианы, она не почувствовала, что эти отношения будут долговременными.

"Рядом с ней должен быть мужчина, который будет относиться с пониманием и, в первую очередь, воспринимать Сашу настоящей, любить такой, какой она есть.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные романы KAZKA
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