Солистка группы "НеАнгелы" похвасталась стройной фигурой в купальнике: жаркие фото

Виктория Смеюха, которая является солисткой группы "НеАнгелы", умело находит время в гастрольном графике для отдыха. Зимний уикенд она решила провести на Мальдивах, откуда уже успела опубликовать сексуальные фото.

Фотографии появились на официальной инстаграм-странице звезды и сразу же взбудоражили сеть. Виктория из группы "НеАнгелы" предстала перед поклонниками в стильных купальниках, которые подчеркнули безупречную фигуру артистки.

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"Не надо паники, ведь мы не на "Титанике". В первые дни пребывания мне особенно хотелось заявить о своих планах, заодно и показать себя в купальнике цветов нашего родного флага Украины", – отметила Виктория, добавив к сообщению фото с отдыха на яхте.

Кроме этого, Виктория охотно делится впечатлениями от экзотических пейзажей и лайфхаками питания, которые помогают ей следить за формой. Артистка призналась поклонникам, что начинает день со стакана воды с лимонным соком и зарядки. Однако это далеко не все секреты стройности украинки.

Правильное настроение утром задает настроение на весь день. Мое утро начинается со стакана воды с лимонным соком, легкой растяжки для позвоночника. И только потом душ, завтрак и распределение планов на день,

– рассказала Виктория.

Сотни людей полюбили пляжные фото солистки группы "НеАнгелы" и вдохновились ее примером. Подписчики блога певицы с восторгом комментировали сообщения Виктории и делились и своими лайфхаками похудения.