Солистка группы "НеАнгелы" показала идеальную фигуру в купальнике: фото 18+

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Виктория из "НеАнгелов" в купальнике
Виктория из "НеАнгелов" в купальнике / Instagram / @vikanablack

Хотя жаркий сезон отпусков завершился, солистка группы "НеАнгелы" Виктория продолжает загорать на пляже, демонстрируя свою роскошную фигуру в купальниках. Артистка выбрала экзотические Мальдивы, откуда ежедневно публикует горячие снимки.

По словам Виктории, в путешествие она отправилась со своим бойфрендом, имя которого еще не готова разглашать. Именно он и был автором жарких фото артистки, которые уже успели взбудоражить сеть.

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На фоне экзотических морских пейзажей Виктория засветила несколько купальников. В частности, певица продемонстрировала трендовую пляжную одежду – ретро трусы с завышенной талией и бюстгальтер с цветочным принтом. Кроме этого, солистка группы "НеАнгелы" предстала перед поклонниками в ярких бикини, которые подчеркнули ее стройную талию и пышный бюст.

Этот экзотический остров действует на меня, как гипноз. Иногда я просто отключаюсь на половине фразы и забываю, что хотела сказать. Мне просто хорошо в этом состоянии безмолвия,
– поделилась впечатлениями от отдыха Виктория.

Как оказалось, в гардеробе солистки "НеАнгелов" есть немало и закрытых купальников. Во время отдыха на Мальдивах Виктория успела засветить два из них: черный и оранжевый. Выглядела артистка роскошно, что отметили все ее поклонники в сети.

 

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Теги: Новости LifeStyle Отдых LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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