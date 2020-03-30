Солистка группы The Hardkiss призналась, что была на грани развода с мужем

Украинская вокалистка Юлия Санина из группы The Hardkiss знакома со своим мужем более 11 лет. За это время они поженились и родили сына Даниила. Впрочем, как и в каждой семье, у них был кризисный момент, который поставил под сомнение целесообразность продолжения их брака.

По словам Юлии Саниной в интервью Маши Ефросининой, с мужем Валерием Бебко у них были проблемы через год-два после рождения сына Даниила (мальчик родился в 2015-м). Тогда же у них был пик карьеры, а уход за сыном и другие семейные моменты трудно сочетались с напряженной работой.

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Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить. Не хотелось и нельзя было. Потому что потеряв отношения, мы кроме того, что могли потерять семью, могли потерять и группу. Было все одновременно – маленький ребенок, запись альбома, подготовка большого шоу и строительство дома. Нормальные люди так четыре стрессовые направления в один период не сводят,

– призналась артистка.

Певица поделилась, что тогда было очень страшно, ведь все сферы их жизни были "завязаны на любви". И поэтому однажды пара решила серьезно и "громко" поговорить во время гастрольного тура.

"Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и уже просто все равно... И мы сели и поняли, что или нужно что-то менять или заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все изменилось", – добавила знаменитость.

Тогда же Юлия поняла, шо такого больше никогда не допустит, а о планировании второго ребенка тем более рано еще говорить.

Я поняла, что больше такого в моей жизни никогда не допущу. Видимо, поэтому мы и оттягиваем с планированием второго ребенка, потому что у нас грандиозные планы на будущее по карьере,

– резюмировала Санина.

Смотрите полное интервью Юлии Саниной с​ The Hardkiss: