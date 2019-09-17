Солистка группы "ВИА Гра" скопировала эротический образ Кайли Дженнер: фото 18+

50 Читати новину українською
Солистка группы "ВИА Гра" скопировала эротический образ Кайли Дженнер: фото 18+

Октябрьские обложки глянца уже покоряют сеть. На днях российский журнал MAXIM также анонсировал новый выпуск с солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Однако в сексуальных снимках певицы можно с легкостью заметить плагиат.

Фото анонса разместила сама Эрика Герцег, которая в сети призналась, что во второй раз стала главной звездой выпуска MAXIM. Для российского глянца она примерила соблазнительные образы, которые уже успели взбудоражить сеть и оскандалиться.

Читайте также: 22-летняя Кайли Дженнер полностью обнажилась для Playboy: 18+

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег появилась в прозрачном сетчатом боди. Интимные места артистка прикрыла с помощью удачно выбранной позы и сложенных на груди рук. Однако в сексуальном и несколько провокационном образе есть плагиат.

Еріка Герцег
Эрика Герцег / Фото: Instagram / @erikaherceg

Ранее в подобном боди фотографировалась Кайли Дженнер. Рекламу для знаменитой миллиардерши создала украинка Саша Самсонова, которая предложила звезде позировать лежа, прикрыв руками грудь. Такие же снимки появились и в Эрики Герцег. 

Эрика Герцег и Кайли Дженнер / Фотосравнение

О плагиате свидетельствует и ролик, который Эрика Герцег разместила в своем блоге. На кадрах видно, как автор съемки, российский фотограф Лев Ефимов, вблизи показал стройное тело певицы. Эротичности кадрам добавляли плавные движения артистки. Однако именно такой промо-ролик в июле 2019 года выпустила Кайли Дженнер. Видео было рекламой запуска ее новой линии косметики Kylie Skin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

blog_ava
Суд арестовал один из когда-то главных активов Порошенко – завод "Кузница на Рыбальском"
сегодня
847
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
сегодня 11:12 Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
229
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
16 сентября 19:09 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
14239
Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers
16 сентября 11:54 Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers
Анастасія Манюхіна 148
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
15 сентября 20:01 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 211309
Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции
15 сентября 14:14 Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции
Юлія Девда 2179
Новости
Больше новостей
Залиште відгук