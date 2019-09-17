Солистка группы "ВИА Гра" скопировала эротический образ Кайли Дженнер: фото 18+

Октябрьские обложки глянца уже покоряют сеть. На днях российский журнал MAXIM также анонсировал новый выпуск с солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Однако в сексуальных снимках певицы можно с легкостью заметить плагиат.

Фото анонса разместила сама Эрика Герцег, которая в сети призналась, что во второй раз стала главной звездой выпуска MAXIM. Для российского глянца она примерила соблазнительные образы, которые уже успели взбудоражить сеть и оскандалиться.

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Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег появилась в прозрачном сетчатом боди. Интимные места артистка прикрыла с помощью удачно выбранной позы и сложенных на груди рук. Однако в сексуальном и несколько провокационном образе есть плагиат.



Эрика Герцег / Фото: Instagram / @erikaherceg

Ранее в подобном боди фотографировалась Кайли Дженнер. Рекламу для знаменитой миллиардерши создала украинка Саша Самсонова, которая предложила звезде позировать лежа, прикрыв руками грудь. Такие же снимки появились и в Эрики Герцег.

Эрика Герцег и Кайли Дженнер / Фотосравнение

О плагиате свидетельствует и ролик, который Эрика Герцег разместила в своем блоге. На кадрах видно, как автор съемки, российский фотограф Лев Ефимов, вблизи показал стройное тело певицы. Эротичности кадрам добавляли плавные движения артистки. Однако именно такой промо-ролик в июле 2019 года выпустила Кайли Дженнер. Видео было рекламой запуска ее новой линии косметики Kylie Skin.