Солистка группы YUKO рассказала, получила ли украинское гражданство

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YUKO
YUKO / Фото из открытых источников

Вокалистка украиноязычной группы YUKO Юлия Юрина, которая родом из России, во время Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 призналась, что намерена отказаться от российского гражданства и получить украинское. Звезда впервые прокомментировала, реализовались ли ее планы.

Об этом Юлия Юрина рассказала в интервью программы "Светская жизнь".

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Напомним, группа YUKO выступила на отборе Евровидения-2019 с украинской народной песней "Калина" с новой аранжировкой. После выступления Сергей Притула заявил, что их тандем активно обсуждали из-за гастролей в России. Потом ведущий спросил солистку группы Юлию Юрину, готова ли она стать гражданкой Украины, с чем девушка согласилась и отметила, что хочет стать украинкой.

На днях Юлия сообщила, что она все же получила вид на жительство в Украине. Певица пыталась получить его в течение последних трех лет. Также артистка вспомнила о том, что Притула пообещал ей помочь ускорить получение украинского гражданства.

Да, я получила ПМЖ, наконец. Меня можно поздравить с этим. Получила вид на жительство. Этот вид я делала три года и без посторонней помощи мне нужно было еще очень и очень много времени. Помощи, которую мне предложил Сергей Притула,
– сказала Юрина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YUKO (@yukoua)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle
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