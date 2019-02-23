Солистка группы YUKO заявила о желании получить украинское гражданство

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Участники группы YUKO
Участники группы YUKO / Instagram/ @yukoua

Вокалистка русскоязычной группы YUKO, которая родом из России, признались, что намерена отказаться от российского гражданства и получить украинское, а также они вместе с Юрием Королевым не будут гастролировать по России.

Вторыми на сцену Национального отбора Евровидение-2019 вышла группа YUKO с украинской народной песней "Калина" с новой аранжировкой. После их выступления к разговору с участниками Юлией Юриной и Стасом Королевым приступил ведущий шоу Сергей Притула.

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Он отметил, что после первого выступления их тандем активно обсуждали из-за гастролей в России. Однако вопрос, который стоял наиболее категорично, заключался в том, что в нынешних условиях граждане России представлять Украину не могут. После этого Сергей Притула спросил солистку группы Юлию Юрину, готова ли она стать гражданкой Украины.

Когда я узнал, что наш президент слушает вашу музыку, у меняесть один вариант как предательство превратить в победу. Для того, чтобы Украину не представляли граждане России, Украину должен представлять граждане Украины. Есть ли у вас, Юлия, желание получить украинское гражданство или вы и дальше планируете сидеть на двух стульях?,
– четко спросил солистку группы YUKO Сергей Притула.

На что Юлия ответила коротко и лаконично ответила "Да". Добавив, что они не будут гастролировать по России.

После выступления на Нацотборе Евровидения-2019 за кулисами участники группы YUKO дали интервью, в котором подтвердили, что у каждого артиста должна быть своя политическая позиция.

Смотреть выступление группы YUKO: видео

 

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Теги: Новости Украины Евровидение LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Евровидение 2019
Источник: LifeStyle 24
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