Солистка The Hardkiss Юлия Санина призналась, что Вал Бебко стал ее первым мужчиной

Солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что любимый Валерий Бебко, за которого она вышла замуж в 2011 году, стал ее первым мужчиной.

Об этом говорится в программе "Жизнь известных людей". Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина вышла замуж за гитариста группы Валерия Бебко в 2011 году, а в ноябре 2015 у влюбленных родился сын Даниил. Артистка признается, что Вал стал ее первым мужчиной.

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По словам Саниной, для женщины не очень хорошо регулярно менять мужчин.

Я недавно наткнулась на один влог в Интернете, где девушки сидят и говорят о половой жизни, оргазмах. И судя по тому, что они говорят, они меняют партнеров и любимых раз в месяц. В два месяца. Но вижу я, что глаза несчастливые. Я не думаю, что для женщины классно менять мужчин,

– прокомментировала звезда.

Юлия не скрывает того, что у ее мужа было много отношений до нее. "Как он говорит – все, в принципе, кроме души, очень похоже. Поэтому я ему верю в этом плане", – добавила певица.

Кроме того, Санина не скрывает свой ревнивій характер. По ее мнению, это иногда хорошо для отношений, потому что освежает их.

"Ты понимаешь, что их можно потерять. Поэтому надо быть добрее. Как-то их поддерживать. Огонь. Просто я очень хорошо знаю Вала. Ему так лень было бы за кем-то там за моей спиной... что я, в принципе, спокойна", – отметила Юлия.