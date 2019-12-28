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Солистка The Hardkiss Юлия Санина растрогала семейным фото

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Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss

Солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина продемонстрировала чувственное фото со своим любимым мужем Валом Бебко и 4-летним сыном Даниилом.

Новое семейное фото Юлия Санина опубликовала на своей странице в инстаграме. Также солистка The Hardkiss заинтриговала поклонников тем, что анонсировала выход новых проектов в новогоднюю ночь и на Рождество.

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"Такого насыщенного осенне-зимнего периода у нас еще не было! Часть проектов вы уже увидели, часть еще увидите в новогоднюю ночь и на Рождество. Осталось пару дней, и буду гулять, дышать воздухом и просто "ничегонеделать". Нужен restart", – добавила в подписи певица.

На трогательном селфи все члены семейства искренне улыбаются на камеру. Ранее Юлия Санина призналась, что ее муж, за которого она вышла замуж в 2011 году, стал ее первым мужчиной.


Юлия Санина, Вал Бебко и их сын Даниил / Instagram / @the_hardkiss

Добавим, в начале декабря Юлия Санина и Тина Кароль презентовали дуэтную песню "Вільна", которая является официальным саундтреком к украинскому фильму "Преданная".

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle The Hardkiss Новости LifeStyle
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