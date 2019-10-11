Солистка The Hardkiss празднует день рождения: как Юлию Санину поздравил муж Вал Бебко

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Юлия Санина
Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss

В пятницу, 11 октября, фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина празднует свой день рождения. Талантливой певице исполняется 29 лет.

Муж Юлии, гитарист группы The Hardkiss трогательно поздравил любимую на своей странице в инстаграме. Валерий Бебко опубликовал нежное черно-белое фото с Саниной.

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В подписи Вал написал по-английски: "С днем рождения, любимая".

Добавим, что на днях вышло интервью певицы, в котором она призналась, что Вал Бебко стал ее первым мужем. В 2011 году они поженились, а в ноябре 2015 у влюбленных родился сын Даниил.

 

Также Юлия показала свое нежное фото с цветами белой сакуры в социальных сетях. Фронвумен группы позирует в кожаной куртке с насыщенным макияжем на глазах в золотых оттенках.

"29", – лаконично написала звезда в комментариях.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дни рождения The Hardkiss
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