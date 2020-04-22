Солистка The Hardkiss Санина овладела новым занятием на карантине: неожиданное звездное хобби
Фронтвумен рок-группы The Hardkiss призналась, что ее семья добросовестно придерживается карантинного режима. Изоляция не слишком повлияла на планы Юлии Саниной, ведь она продолжает работать над новым альбомом в студии. Кроме того, звезда занялась огородничеством и не скрывает, что такое хобби приносит ей удовольствие.
В программе "Утро с Украиной" певица Юлия Санина рассказала, как проводит время на карантине. В отличие от других семей, длительная изоляция не смущает звезду и позволяет ей не только полностью отдаваться творчеству, но и осваивать новые занятия.
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Певица, которая недавно переехала в частный дом, занялась огородничеством и превратилась в настоящую хозяйку. Она не только впервые в жизни самостоятельно испекла кулич на Пасху, но и посадила редьку, зелень, салат, а в планах еще и огурцы.
С начала карантина мы сидим дома, больше месяца мы никуда не выезжали. Все, что нужно, заказываем домой, то есть добросовестно придерживаемся карантина,
– рассказала Юлия Санина.
Фронтвумен The Hardkiss призналась, что этой весной не было грандиозных планов, которые перечеркнула пандемия коронавируса. Если другие исполнители один за другим отменяли и переносили концерты и туры, то коллектив не готовился к выступлениям в этот период. Вместе с коллегами-музыкантами Санина продолжает работать над записью нового альбома.
Звезда отметила, что в настоящее время артистам не хватает внимания поклонников, поэтому свое творчество они перенесли в онлайн-формат. The Hardkiss не стал исключением. Группа общается с поклонниками в социальных сетях, снимает музыкальные видео и влоги. "Мне кажется, что столько контента – аудио, видео, которые мы выпускаем сейчас, во время карантина, мы не выпускали никогда. Мы действительно никогда не насыщали так свои месяца – документальный фильм, клип и сингл "Гора", запустили продажу билетов на большой концерт", – отметила фронтвумен.
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