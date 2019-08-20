Солистки дуэта ANNA MARIA объяснили, почему они хотят выступить на "Новой волне"

Одиозный дуэт ANNA MARIA после скандала на Нацотборе Евровидение-2019 не намерен прекращать свою карьеру. Артистки согласились стать участницами конкурса "Новая волна", который с 2015 года проводится в российском городе Сочи.

Еще в апреле 2019 года сестры Анна и Мария Опанасюк заявили, что таки поедут на вокальный конкурс "Новая волна". Мероприятие официально называют международным, однако со времени оккупации Крыма и агрессивной внешней политики Кремля его проводят не в Латвии, а в России. Поэтому дуэт ANNA MARIA охотно отправится в Сочи, где с 24 августа будет представлять Украину.

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Что такое "Новая волна"?

Это вокальный конкурс, который основали композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс. До 2014 года шоу проходило в латвийской Юрмале. Однако из-за поддержки агрессивной политики Кремля российским певцам, которые сидят в жюри конкурса, запретили въезд в страну. С тех пор шоу проводят в Сочи.

В сети певицы стремились опередить шквал критики, поэтому за несколько дней до старта "Новой волны" публично объяснили свое решение. В частности, Анна и Мария Опанасюк рассказали, что в конкурсе примут участие 13 стран, поэтому считают, что это будет неправильно, если украинские вокалисты откажутся от поездки в страну агрессора.

Мы хотим показать, что Украина – лучшая!.. Конкурс "Новая волна" транслируется на многие страны, а по спутнику – почти на всю планету. Мы хотим для всех людей показать свою музыку. Достойно представить страну... В конкурсе принимают участие около 13 стран, и мы подумали, что неправильно, если Украина, где душевные песни и красивые голоса, не будет представлена,

– объяснили Анна и Мария Опанасюк.

Кроме этого скандальные певицы добавили, что после Национального отбора они получили много писем от зарубежных поклонников, которые расспрашивали у девушек, где можно услышать их песни. Поэтому участие в "Новой волне", по словам дуэта ANNA MARIA, станет поводом еще раз показать свое творчество миру.

Известно, что "Новая волна" пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. Кроме скандального дуэта сестер Опанасюк, на конкурсе от Украины выступит еще один вокалист – Тарас Присажнюк. В блоге певца есть немало фото с российскими артистами, а сам парень охотно щеголяет сотрудничеством с ними. Хедлайнером конкурса станет уругвайская певица Наталья Орейро, которая откровенно поддерживает Россию.

Что известно о скандале с дуэтом ANNA MARIA на Нацотборе Евровидения: смотрите видео