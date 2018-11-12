Солистки группы "НеАнгелы" похвастались стройными фигурами в купальниках: горячие кадры

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Участницы группы "НеАнгелы" в купальниках
Участницы группы "НеАнгелы" в купальниках / Instagram / @vikanablack

Популярные украинские певицы Слава и Вика, которые являются участницами группы "НеАнгелы", засветили стройную фигуру и аппетитные формы. Пикантные фото с совместного отдыха появились на их страницах в Instagram.

Артистки Слава и Виктория, по традиции, отправились на отдых в Египет. Знаменитости нежатся на солнце и наслаждаются морскими пейзажами. И даже на отдыхе солистки "НеАнгелов" не забывают о своих поклонниках: из курортного Египта артистки публикуют немало откровенных фото.

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Так, Слава Каминская щеголяла в стильных раздельных купальниках, которые подчеркнули ее идеальный пресс и пышную грудь. Не менее эффектно выглядела и Виктория, которая засветила трендовую пляжную одежду. Звезды принимали соблазнительные позы, что очень понравилось их сторонникам.

Я была бы еще более счастливой, если бы чаще посещала такие места,
– прокомментировала путешествие Виктория.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Стоит отметить, что, кроме обычного пляжного отдыха, участницы группы "НеАнгелы" занимались дайвингом. На их страницах в сети появились фото перед тем, как певицы нырнули в воду. Эффектные кадры ошеломили поклонников Славы и Виктории.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle отдых Музыка Египет
Источник: 24 Канал
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