Солистки группы The Pussycat Dolls вышли на сцену в сексуальном белье: фото и видео 18+

Впервые после новостей о воссоединении солистки группы The Pussycat Dolls презентовали шоу. Певицы в сексуальной черной белье и чулках появились в прямом эфире британского проекта "Х-Фактор".

Соответствующие кадры уже заполонили сеть, а выступление The Pussycat Dolls ознаменовало их возвращение на сцену. Артистки создали официальную страницу в сети, где и опубликовали первые фото и видео сексуального перформанса.

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Группа, в которую входят Николь Шерзингер, Кармит Бачар, Эшли Робертс, Кимберли Уайатт и Джессика Сатта, вышел на сцену в полном составе. Впервые за почти 10 лет вокалистки решили выступить вместе.

Однако не всем пользователям в сети понравилось выступление группы, отмечая, что певицы выглядели слишком откровенно и провокационно. Один из зрителей выступления написал, что увидел на сцене только главную вокалистку Николь Шерзингер и "четырех неизвестных женщин".

The Pussycat Dolls: смотрите первое выступление группы после воссоединения

Что известно о группе The Pussycat Dolls?

"Pussycat Dolls" распались довольно рано, записав всего два альбома. В конце 90-х девушки выступали как танцевальный коллектив в бурлеск-шоу. Они дебютировали как певицы с первым альбомом "PCD" в 2005 году. Он занял пятую строчку в Billboard 200, а сингл "Stickwitu" получил премию Грэмми в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой". Группа неоднократно подвергалась критике консерваторов за чрезмерную сексуальность и откровенные движения во время концертов. Компанию, которая организовывала их тур в Малайзии, оштрафовали на 3 тысячи долларов

The Pussycat Dolls – Hush Hush: смотрите видеоклип