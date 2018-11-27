Солистку группы "Ночные снайперы" Диану Арбенину срочно госпитализировали во Франции

Певица Диана Арбенина, которая является лидером популярной российской группы "Ночные снайперы", была срочно госпитализирована во Франции. Медики подозревают, что у звезды случился сердечный приступ.

О госпитализации Диана Арбенина рассказала на своей странице в Instagram. Сначала поклонники звезды предположили, что она травмировалась во время отдыха на горнолыжном курорте, однако впоследствии появилась информация о сердечном приступе. Сообщение о состоянии здоровья певица удалила.

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Представители Дианы Арбениной подтвердили информацию о сердечном приступе, передают РЕН ТВ. По их словам, артистке стало плохо 17 января во время ее отдыха во Франции. Днем Диана Арбенина пожаловалась на боль в груди и даже вечером обратилась за помощью к медикам. Сердечный приступ длился 16 часов. Сейчас жизни российской артистки ничего не угрожает.

Приступ продолжался 16 часов. До сих пор медикам не удается полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось. Угрозы жизни нет,

– рассказала PR-менеджер певицы Мария Кохель.

Сейчас медики продолжают диагностирование. Диана Арбенина до сих пор находится во французской клинике. Пока об отмене выступлений группы "Ночные снайперы" речь не идет. Однако в сети немало поклонников певицы интересуются этим вопросом.

Диана Арбенина и Украина

В 2012 – 2013 годах Диана Арбенина принимала участие в украинском развлекательном проекте. Артистка была звездным тренером на шоу "Голос страны". В июле 2014 года Диана Арбенина с группой "Ночные снайперы" выступила в Киеве. Со сцены артистка извинилась перед украинцами за своих коллег, которые поддержали агрессивную политику РФ. После этого звезда отменила гастроли в России и откровенно отказалась от выступлений в Крыму. Однако в июне 2015 года Арбенина нарушила свои заявления, появившись на сцене оккупированного полуострова.