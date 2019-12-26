Последнее солнечное затмение в году: как оно повлияет на все знаки зодиака

26 декабря 2019 года началось последнее солнечное затмение в 2019 году. Своей максимальной фазы по Киеву явление достигнуло в 7:18 утра. Солнечное затмение можна было наблюдать на территории Азии, востоке Африки и севере Австралии. В Украине его не было заметно.

Солнечное затмение 26 декабря открывет коридор затмений, который продлится до 10 января. Астрологи говорят, что это солнечное затмение станет одним из сильнейших за последние 250 лет. Оно пройдет под знаком Козерога и окажет влияние на все знаки зодиака. Чего ждать в этот период для каждого знака зодиака – читайте дальше.

Читайте также: Солнечное затмение в декабре 2019: где и когда можно будет увидеть

Солнечное затмение 26 декбря 2019: влияние на знаки зодиака

Овен. Овнам в этот день астрологи советуют обратить внимание на здоровье. В период солнечного затмения, вполне вероятно, вы будете испытывать головокружение, тяжесть в животе и усталость. Если у вас есть возможность, то останьтесь работать из дома или возьмите дополнительный выходной. Следите внимательно за своими вещами и не носите с собой слишком большую сумму, ведь есть риск их потерять.

Телец. В период солнечного затмения тельцам нужно найти человека, который сможет выслушать все проблемы и дать дельный совет. Ничего не решайте самостоятельно. Не тратьте все сбережения, которые у вас есть, ведь накопить опять деньги будет довольно сложно. Астрологи рекомендуют приготовиться к вызовам, которые вас будут ждать и достойно их пройти. Не принимайте важных решений, отложите планы на будущее. Вы сможете преодолеть любую проблему, если будете иметь позитивный настрой.

Близнецы. Близнецов 26 декабря будут всячески отвлекать от работы любимые половинки, впрочем вам стоит все внимание сосредоточить только на рабочих задачах. Звезды советуют не допускать критики и сплетен коллег, чтобы избежать неприятной ситуации. Позаботьтесь о своем здоровье и физическом состоянии. Если есть возможность, проверьте состояние своего здоровья у врача.

Рак. В день солнечного затмения ракам рекомендуют нее возражать, если кто-то захочет изменить вашу привычную сферу обитания. Если вас зовут в кафе, на концерт или в картинную галерею – смело соглашайтесь. Таким образом вы сфокусируетесь на вещах, которые подарят вам дополнительную энергию. Не откладывайте важные дела на потом, ведь вы вообще можете потерять шанс их выполнить. Возьмитесь за задания, которые ждут выполнения и закрывайте все гештальты.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Лев. Львам в этот день стоит остерегаться соперников. Включите всю свою мудрость и смекалку, и сделайте все для того, чтобы быть первым и лучшим. Также обратите внимание на сферу финансов, не давайте никому деньги в долг и сами не одалживайте, ведь весь следующий год будете страдать от безденежья. Если вы устали и не можете ничего доделать до конца – переждите солнечное затмение. После того, как оно пройдет – у вас появятся новые перспективы.

Дева. Девам в день солнечного затмения стоит придерживаться своей интуиции и идти по зову сердца. Если вы все будете выполнять правильно – можете начать новый этап в жизни. После солнечного затмения вы освободитесь от того, что вас ограничивает и начнете двигаться быстрее к осуществлению своих мечтаний. Упорно работайте и получите достойное вознаграждение.

Весы. Весы не видят, куда именно им двигаться дальше. После солнечного затмения у вас появится прекрасная возможность лучше понять себя. Звезды советуют вам экономить и не тратить деньги на ненужные вещи. Колесо судьбы принесет в вашу жизнь определенные изменения, которые положительно на вас повлияют.

Скорпионы. В день солнечного затмения на Скорпионов свалится гора критики и осуждения. Звезды советуют вам достойно держать удар и не терять веры в то, что вы можете стать лучшей версией себя. Помните, что ошибки формируют ваш характер. Если вы поймете, как правильно недостатки превратить в достоинства – то сможете легче преодолеть трудности в будущем.

Стрелец. У Стрельцов начнется период бессонницы, потери аппетита и апатия ко всему. Астрологи советуют отдохнуть столько времени, сколько вам необходимо для того, чтобы набраться сил. Солнечное затмение – это хорошее время, чтобы побыть наедине и подумать над решением своих проблем и неурядиц.

Козерог. В день солнечного затмения козерогам придется проявить решительность, ведь вам придется общаться с лицами, которые упорно будут отстаивать свою позицию. Ограничьте контакты с людьми, которые не приносят в вашу жизнь ничего ценного. Период солнечного затмения – не лучшее время для непомерных нагрузок. Следите за своим здоровьем.

Водолей. Солнечное затмение будет иметь на Водолеев блокирующее действие. Возможно, у вас наступит сильное ощущение дискомфорта. Человек, с которым у вас хорошие отношения, вскоре начнет вас раздражать. Астрологи рекомендуют принять во внимание свое напряжение и приложить все усилия для того, чтобы улучшить свое состояние.

Рыбы. Рыбам в это день не рекомендуют делать необдуманных поступков. Постарайтесь сохранять спокойствие, чтобы избежать финансовых потерь. Если вы испытываете трудности – обратитесь за помощью к родителям, близким и родственникам. Из-за постоянной занятости у Рыб могут ухудшиться отношения с любимой половинкой. Уделите проблеме время и внимание, и проблема непременно решится.