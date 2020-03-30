Соломия Витвицкая поделилась списком сериалов, которые рекомендует посмотреть на карантине

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая недавно вернулась из солнечной Италии, когда начался самый разгар пандемии коронавируса. После двухнедельного карантина женщина вернулась на работу и рассказала поклонникам, какие сериалы стоит посмотреть, когда есть возможность побыть дома.

В условиях карантина, который продлили до 24 апреля, немало украинцев "сидят" без работы, или же просто имеют больше свободного времени для саморазвития. Как и многие другие украинские звезды, Соломия Витвицкая посоветовала в Инстаграме, что интересного можно увидеть в сети среди сериалов.

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Так, 39-летняя ведущая советует к просмотру несколько фильмов. Предлагаем просмотреть этот список вместе с трейлерами к лентам.

"Почему женщины убивают"

Почему женщины убивают: смотрите трейлер фильма онлайн

"Академия Амбрелла"

Академия Амбрелла: смотрите трейлер фильма онлайн

"Странные чудеса"

Странные чудеса: смотрите трейлер фильма онлайн

"Утреннее шоу"

Утреннее шоу: смотрите трейлер фильма онлайн

"11.22.63"

11.22.63: смотрите трейлер фильма онлайн

Сторонники Соломии Витвицкой поблагодарили ее за такую подборку, ведь много кинолент с просмотра действительно заслуживают внимания зрителей.