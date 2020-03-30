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Соломия Витвицкая поделилась списком сериалов, которые рекомендует посмотреть на карантине

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Соломия Витвицкая / Instagram / @solomiyavitvitska

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая недавно вернулась из солнечной Италии, когда начался самый разгар пандемии коронавируса. После двухнедельного карантина женщина вернулась на работу и рассказала поклонникам, какие сериалы стоит посмотреть, когда есть возможность побыть дома.

В условиях карантина, который продлили до 24 апреля, немало украинцев "сидят" без работы, или же просто имеют больше свободного времени для саморазвития. Как и многие другие украинские звезды, Соломия Витвицкая посоветовала в Инстаграме, что интересного можно увидеть в сети среди сериалов.

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Так, 39-летняя ведущая советует к просмотру несколько фильмов. Предлагаем просмотреть этот список вместе с трейлерами к лентам.

"Почему женщины убивают"

Почему женщины убивают: смотрите трейлер фильма онлайн

"Академия Амбрелла"

Академия Амбрелла: смотрите трейлер фильма онлайн

"Странные чудеса"

Странные чудеса: смотрите трейлер фильма онлайн

"Утреннее шоу"

Утреннее шоу: смотрите трейлер фильма онлайн

"11.22.63"

11.22.63: смотрите трейлер фильма онлайн

Сторонники Соломии Витвицкой поблагодарили ее за такую подборку, ведь много кинолент с просмотра действительно заслуживают внимания зрителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За два тижні самоізоляції так скучила за роботою, що тепер з нетерпінням чекатиму наступної вахти ТСН. Побачимось уже в середу - а до того максимально залишатимусь вдома! І Ви теж будьте в безпеці! Ви мене просили порадити, що дивитись. до вашої уваги ТОП-5 серіалів, котрі мені дуже сподобалися! ️ 1. «Чому жінки вбивають», 2. «Академія «Амбрела», 3. «Дивні дива», 4. «Монінг шоу», 5. «11.22.63”, #ТСН #tv #TvHost #qarantine #карантин #красивийКарантин #серіал #me #movie

Допис, поширений Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Кино Советы
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