Соломия Витвицкая поделилась историей путешествия в Италию во время вспышки коронавируса: видео

Знаменитая украинская ведущая Соломия Витвицкая недавно вернулась из Италии, которая является центром вспышки коронавируса в Европе. После возвращения в Украину она отметила, что проведет 14 дней на карантине. Теперь звезда поделилась историей своего путешествия и показала безлюдные итальянские улочки.

Соломия Витвицкая на своем телеграмм-канале "Особенное с Соломией" поделилась кадрами с поездки в Италию во время вспышки там коронавируса. Ведущая рассказала, что путешествовала с подругами, когда там было всего несколько городов закрытых на въезд и выезд.

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Знаменитость отметила, что ее журналистское любопытство приводит к тому, что она всегда хочет все видеть собственными глазами, и она ничего не могла с этим поделать. Соломия рассказала, что она с подругами долго колебались, однако знакомые, которые живут в Италии, успокаивали.

Мы взяли все возможные средства дезинфекции, респираторы, прочитали советы и рекомендации, как обезопасить себя от вируса. Когда уже были в Венеции, ночью сразу два региона – Ломбардия и Венето объявили красными зонами,

– говорит телеведущая.

Витвицкая отмечает, что она впервые видела Венецию без людей. Для нее это было необычно, красиво, атмосферно, но одновременно тревожно. На третий день девушки решили возвращаться домой.

Уже на аэродроме во время проверки я поняла, что потеряла паспорт. Сказать, что это был шок – ничего не сказать. Я снимала безлюдный аэропорт, табло с отмененными рейсами и думала о том, что через несколько часов буду дома. Однако вся группа летела в Киев, а я одна оставалась в Венеции,

– рассказала Соломия.

Для того, чтобы вернуться в Украину, ей пришлось пройти настоящий квест: добраться до необитаемого Милана, когда не ездят поезда, найти открытый отель, которых мало и в конце концов получить так называемый "белый паспорт", с которым можно сесть в самолет на родину.

Все, что случилось с Соломией в Италии, она принимает как очень ценный опыт и по рекомендациям ВОЗ и Минздрава находится на самоизоляции в течение 14 дней.

Чувствую себя прекрасно. Температуры нет, но, чтобы не волновать никого, на всякий случай рекомендую всем, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19 тоже на две недели самоизолироваться! При любых проявлениях простуды или кашля обращайтесь к семейному врачу!

– обратилась к поклонникам ведущая.

Предлагаем просмотреть видео Соломии Витвицкой из путешествия по Италии.