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Соломия Витвицкая провела отдых в Италии в разгар коронавирусе

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Известная украинская телеведущая отправилась в эпицентр вспышки коронавирус ав Европе. Соломия Витвицкая вместе с подругами посетила крупнейшие культурные достопримечательности страны и показала кадры с опустевших улиц. Она отметила, что следующие 14 дней после возвращения в Киев проведет на карантине.

На личной странице в инстаграме Соломия Витвицкая в течение последних двух дней активно публиковала фото из Италии. Разгар смертельной эпидемии не помешал ее желанию насладиться выдающимися памятниками архитектуры и искусства. Она делилась с фолловерами впечатлениями от путешествия, а сегодня, 10 марта, сообщила, что возвращается в Украину.

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Ведущая была потрясена тем, насколько стали безлюдными улицы Милана и Венеции. Она подчеркнула, что вблизи тех памятников, которые годами были переполнены толпой туристов, сейчас можно легко сделать фото и долго позировать на камеру.

Соломия Витвицкая призналась, что получила много сообщений от близких и совсем незнакомых людей, которые озабочены состоянием ее здоровья. Она отметила, что вылетала в Италию, когда это было абсолютно разрешено обеими странами, и придерживалась всех основных мер безопасности. Ведущая также призналась, что выбрала неудачное время для отдыха за рубежом. Она не советует повторять свой опыт и заверила, что следующие две недели проведет на карантине.

Возвращаюсь из Италии в Киев, и я, и девушки решили добровольно самоизолироваться на 14 суток под контролем врача. У нас нет никаких симптомов, температура в норме. Однако, чтобы не волновать коллег, друзей и всех вокруг, мы на это идем,
– отметила Соломия Витвицкая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дякую усім друзям, колегам, незнайомцям, підписникам - усім хто хвилювався, писав, питав, коментував. Повертаюся з Італії до Києва, і я та дівчата вирішили добровільно самоізолюватися на 14 діб під контролем лікаря. У нас немає жодних симптомів, температура в нормі. Однак щоб не хвилювати колег, друзів та всіх навколо, - ми на це йдемо. Тож, наразі Ви не побачите нас в місті чи в ефірі ТСН, хіба що дамо коментарі по скайпу) Також ми будемо на зв’язку в соцмережах Ми вилітали до Італії, коли це було абсолютно дозволено обома країнами, і дотримувалися всіх основних заходів безпеки, рекомендованих МОЗ та ВООЗ та інформували про це у соцмережах. Все мало бути інакше, в містах були туристи з інших країн, зокрема з Іспанії, Німеччини, Португалії і все було спокійно. Але раптом на другий день нашої подорожі 8 березня прем’єр Італії підписав директиву про карантин Ломбардії та Венето і заборонили сполучення з цими регіонами. Зупинили перельоти, закрили школи тощо Туристів почали поступово доправляти додому. Не знімаю з себе відповідальності та визнаю, що дата подорожі була вибрана невдало, тож зараз, не повторюйте мій досвід. Варто обмежити за можливості свої закордонні подорожі і дотримуватися всіх правил гігієни. Сподіваюся що всі, хто з нашою групою вчора і сьогодні летітимуть зі мною у літаку з Італії та всі, хто повертається з цієї та інших країн зі спалахом коронавірусу вчинять так само, звернуться до лікаря та пройдуть самоізоляцію. А в дорозі будуть дотримуватися всіх санітарних вимог. Під час нашої поїздки та новин про італійський карантин МОЗ опублікували єдині правила для всіх українських громадян, які повертаються додому з тих країн, де поширюється COVID 19. Вони тут у фото. Два тижні ми будемо добровільно ізольованими, стежитимемо за оновлення інформаціі та керуватимемося рекомендаціями лікаря. На цих телеграм-канал є найновіша інформація! https://t.me/COVID19_Ukraine https://t.me/mozofficial МОЗ вважає, що тест на коронавірус варто робити тільки за призначенням лікаря ! Він покаже точну інформацію коли є симптоми і якщо виключені інші різновиди ГРВІ. І стоп фейки та стоп паніка Дивіться ТСН Гаряча лінія 1545 Офіційний телегр

Допис, поширений Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

 

Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Коронавирус Covid-19
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