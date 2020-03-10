Соломия Витвицкая провела отдых в Италии в разгар коронавирусе

Известная украинская телеведущая отправилась в эпицентр вспышки коронавирус ав Европе. Соломия Витвицкая вместе с подругами посетила крупнейшие культурные достопримечательности страны и показала кадры с опустевших улиц. Она отметила, что следующие 14 дней после возвращения в Киев проведет на карантине.

На личной странице в инстаграме Соломия Витвицкая в течение последних двух дней активно публиковала фото из Италии. Разгар смертельной эпидемии не помешал ее желанию насладиться выдающимися памятниками архитектуры и искусства. Она делилась с фолловерами впечатлениями от путешествия, а сегодня, 10 марта, сообщила, что возвращается в Украину.

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Ведущая была потрясена тем, насколько стали безлюдными улицы Милана и Венеции. Она подчеркнула, что вблизи тех памятников, которые годами были переполнены толпой туристов, сейчас можно легко сделать фото и долго позировать на камеру.

Соломия Витвицкая призналась, что получила много сообщений от близких и совсем незнакомых людей, которые озабочены состоянием ее здоровья. Она отметила, что вылетала в Италию, когда это было абсолютно разрешено обеими странами, и придерживалась всех основных мер безопасности. Ведущая также призналась, что выбрала неудачное время для отдыха за рубежом. Она не советует повторять свой опыт и заверила, что следующие две недели проведет на карантине.

Возвращаюсь из Италии в Киев, и я, и девушки решили добровольно самоизолироваться на 14 суток под контролем врача. У нас нет никаких симптомов, температура в норме. Однако, чтобы не волновать коллег, друзей и всех вокруг, мы на это идем,

– отметила Соломия Витвицкая.