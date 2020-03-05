Соломия Витвицкая поразила сходством с мамой: какие комплименты поклонники делали ее маме

Аудитории известной украинской телеведущей в социальных сетях могут позавидовать даже звездные коллеги. Соломия Витвицкая активно развивает личный блог в инстаграме, публикуя фото в компании знаменитостей. Однако на этот раз главной героиней ее истории стала мама.

Телеведущая решила познакомить фолловеров со своей мамой, которая также остается в тренде последних новинок. Светлана зарегистрирована во всех возможных социальных сетях, отслеживая события в сфере моды и кино.

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39-летняя Соломия Витвицкая не решилась рассекретить возраст своей мамы, однако подчеркнула, что она активно занимается спортом, посещая занятия чуть ли не ежедневно. Именно физическая активность помогает ей выглядеть потрясающе, что замечали даже сверстники дочери.

"Ты не обижайся, но мама у тебя красивее", – так говорили мне мои ребята-сверстники в юности. А я и не обижаюсь! Потому что это правда,

– рассказала Соломия.



Соломия Витвицкая опубликовала фото с мамой / Instagram / @solomiyavitvitska

Стоит отметить, что Светлана Витвицкая также обожает кино, а ночь Оскара проводит у экрана телевизора. Женщину не оставляет равнодушным и отечественный кинематограф, ведь она из года в год посещает Одесский кинофестиваль. Однако в 2018 году она была вынуждена отказаться от поездки из-за травмы ноги, что стало для нее настоящей трагедией: "С первого кинофестиваля она страстная поклонница... самая активная посетительница всех сеансов, мастер-классов, встреч с художниками!".

На кадрах звездная дочка позирует вместе с мамой в стильных пижамах серого и розового цветов, которые только добавляют уюта атмосфере съемки. На фотографии сторонники отреагировали более семи тысячами лайков.

Не остались в стороне и звездные коллеги. Ведущая Алла Мазур отметила, что даже по фото чувствуется мощная энергетика семьи: "Так вот откуда такой фонтан энергии! Настоящие красавицы обе. И уже можно представить, как роскошно ты будешь взрослеть, Солечка". Светлана Тарабарова, Виталий Козловский и Хрестина Решетник также прокомментировали эксклюзивные кадры: "Какие красавицы", "Очень женственные. Красавицы", "Мамочка – красавица".



Соломия Витвицкая опубликовала фото с мамой / Instagram / @solomiyavitvitska