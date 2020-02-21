"Соник в кино" продолжает взрывать мировой прокат

Приключенческий анимационный фильм "Соник в кино" (Sonic the Hedgehog), снятый по мотивам игры Sega, не сбавляет оборотов в мировом релизе. По состоянию на 21 февраля мультфильм стал абсолютным рекордсменом по кассовым сборам за такой короткий период в прокате.

Мультфильм, в котором сочетаются моменты анимационной картины и кадры с популярным актером Джимом Керри, по-настоящему захватил прокат. Картине "Соник в кино" удалось обогнать все предыдущие экранизации на игры, собрав наибольшее количество денег за рекордно короткий период.

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К примеру, в мировой прокат мульт вышел 14 февраля. С тех пор кассовые сборы ленты с каждым днем только увеличиваются.



Кассовые сборы мультфильма "Соник в кино" / Скриншот с сайта Box Office Mojo

При бюджете 85 миллионов долларов картина собрала более 340 миллионов долларов в мировом прокате. К слову, в украинском прокате мультфильм можно посмотреть до 4 марта включительно. Вполне вероятно, что он будет транслироваться в домашнем релизе еще дольше. Поэтому, "Соник в кино" имеет все шансы собрать около миллиарда долларов, чем сможет приблизиться к триумфу "Черной пантеры" и превзойти успех "LEGO Фильм 2".



