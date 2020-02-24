"Соник в кино" собрал в прокате больше, чем экранизация по роману Джека Лондона

Анимационный мультфильм "Соник в кино" не сбавляет скорость, подрывая мировой прокат. Так, за прошлый уикенд лента, снятая по мотивам игры Sega, снова обошла в кассовых сборах чуть ли не самые ожидаемые премьеры февраля.

Информация о кассовых сборах мультфильма "Соник в кино" традиционно появилась на сайте Box Office Mojo. По подсчетам представителей источника, мультфильм, снятый по популярной игре Sega, одержал победу над фильмом, который снимали по мотивам романа Джека Лондона.

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На днях в американский прокат вышла картина "Зов предков", которая собрала за предыдущий уикенд 24,8 миллиона долларов. С такой суммой ленте пришлось занять второе место в таблице кассовых сборов, ведь "Соник в кино", вышедший в прокат около недели назад, до сих пор лидирует по просмотрам. За прошедшие выходные мультфильм собрал 26,3 миллиона долларов.

Добавим, что на съемки фильма "Зов предков" было выделено около 135 миллионов долларов, а на создание "Соника в кино" – 90 миллионов долларов.

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