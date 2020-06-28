Очередная звездная чета в украинском шоу-бизнесе так и не сложилась. Фешн-фотограф Соня Плакидюк разошлась с женихом хореографом Ричардом Горном. Мужчина сделал предложение любимой, однако сыграть свадьбу и создать семью влюбленным не суждено.

Роман знаменитостей зародился на съемочной площадке шоу "Супермодель по-украински" 6 лет назад. Несмотря на то, что Соня Плакидюк была помолвлена с другим мужчиной, эксперты проекта завязали отношения после нескольких месяцев совместной работы. Три года назад эпатажный Ричард Горн сделал предложение избраннице, однако, как призналась фотограф для программы "Светская жизнь", заключить прочный союз с хореографом так и не удалось.

Читайте также Настя Каменских впервые вышла поженилась с Потапом в Лас-Вегасе 3 года назад: фото

Соня Плакидюк объявила, что ее сердце сейчас свободно, а причины разрыва звезда раскрывать не стала. Однако она заверила, что истинный повод для завершения отношений они с бывшим возлюбленным будут хранить в тайне.

Судя по ее словам, любовь и страсть между ними не угасли, но даже чувства не спасли то, что они с Ричардом планировали будущее по-разному.

Свободная касса! История банальна: мы начали по-разному видеть свое будущее. Здесь иногда не помогает даже самая безумная любовь. Я знала, что все начнут угадывать причину, но я убеждаю, не угадает никто,

– объяснила Соня Плакидюк.